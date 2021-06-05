Украинец пытался по почте отправить 12 кг янтаря в Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом 5 июня сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.

"В двух посылках выявили камни янтаря крупных фракций. Вес некоторых драгоценных самоцветов составлял до 1,5 кг. Таким образом наш соотечественник отправлял янтарь в Катар и ОАЭ", – говорится в сообщении.

Украинец пытался отправить 12 кг янтаря по почте. Фото: Госпогранслужба

С целью разоблачения схемы пограничники оперативно-розыскного подразделения ОКПП "Киев" совместно с сотрудниками Киевской таможни провели проверку международных почтовых отправлений. В результате они составили протоколы о нарушении таможенных правил. Камни изъяли, их стоимость установят позже.

Всего в прошлом году таможенники изъяли почти 600 кг янтаря, а в первом квартале 2021 - более 110 кг.

Ранее мы писали о том, как румынские пограничники на пункте пропуска из Украины "Орловка – Исакча" задержали рекордную партию оружия. В ней были 2 850 револьверов, а также несколько ящиков с патронами.

Также сегодня у начальника одного из таможенных постов на Волыни изъяли 704 300 долларов США.