В Дании решили создать гигантский искусственный остров, чтобы море не затопило Копенгаген
В Дании депутаты одобрили план создания близ своей прибрежной столицы Копенгагена искусственного гигантского острова Линеттхольм. Это необходимо, чтобы предотвратить повышение уровня моря в копенгагенском порту.
Об этом сообщает ВВС.
Сообщается, что искусственный остров будет связан с материком через кольцевую дорогу, тоннели и линию метро.
Реализация проекта должна начатья в конце 2021 года. Если строительство пойдет по плану, большая часть фундамента острова должна быть заложена к 2035 году, а завершить проект планируется к 2070 году.
Однако защитники окружающей среды выступают против строительства острова. Они подали иск против разработки Линеттхольма в Европейский суд.
Согласно одной экологической оценке, после начала строительства требуется до 350 поездок грузовиков в день через Копенгаген для доставки сырья. Для создания искусственного острова размером около 400 футбольных полей также потребуется около 80 миллионов тонн грунта.
Кроме того, экологи обеспокоены перемещением наносов в море и возможным воздействием на экосистемы и качество воды.
Фото: bbc.com/Danish goverment
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