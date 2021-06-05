В воскресенье, 6 июня, практически во всей Украине будут идти небольшие и умеренные дожди, в понедельник осадки усилятся. Причиной такой погоды стал циклон, который сформировался на прошлой неделе.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Опять он, этот циклон, уже с завтрашнего дня выворачивается, возвращается на нашу территорию и снова с воскресенья-понедельника заряжать дожди практически повсеместно в Украине", - написала синоптик.

Согласно ее прогнозу, в воскресенье в Украине пройдут умеренные дожди, в понедельник осадки будут более обильными. При этом температура воздуха в воскресенье днем будет +20...+25 градусов.

В Киеве в воскресенье и понедельник будет преобладать влажная погода и периодические дожди.

"Завтра разве что столица может попасть в маленький просвет, поэтому дожди, если и будут - или незначительные, или с прояснениями. Но в понедельник, 7 июня, на работу собирайтесь в противодождевые доспехах", - сообщила Диденко.

Напомним, согласно прогнозам синоптиков летом в Украине столбики термометров будут подниматься до отметки +40 градусов, но будут и периодические дожди с грозами.

Также "Страна" сообщала, что прошедшая весна в Киеве оказалась существенно холоднее, чем обычно.