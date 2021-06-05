В Организации Объединенных Наций (ООН) потребовали от Канады и Ватикана расследования смерти 215 детей, останки которых были найдены на территории бывшей школы-интерната для коренных народов. Она находилась в городе Камлупс в канадском регионе Британская Колумбия.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ООН.

"Немыслимо, чтобы Канада и Святой Престол оставили такое ужасное преступление нераскрытым и без исправления ошибок", – отметили в международной организации.

В ООН призвали провести судебно-медицинскую экспертизу найденных останков и начать процедуру идентификации и регистрации умерших. В организации добавили, что судебная власть должна проводить уголовные расследования в отношении всех подозрительных случаев смерти и заявлений о пытках и насилии над детьми, которые находились в интернатах.

Наблюдатели считают, что к расследованию должны присоединиться Канада и Ватикан, ведь останки детей нашли на территории бывшей школы-интерната для коренных народов Канады, которая работала под эгидой католиков.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в комментарии Международному агентству Reuters заявил, что разочарован позицией католической церкви по этой ситуации. Он ожидает, что Ватикан возьмет ответственность на себя.

"Как католик и я глубоко разочарован той позицией, которую католическая церковь имеет сейчас и много лет назад", – заявил Трюдо. При этом в канадской католической конференции пока не прокомментировали дело.

В XIX и XX веках в Канаде действовали школы-интернаты, куда с целью принудительной ассимиляции помещали детей и подростков из числа коренных народов. Данная школа-интернат в Камлупсе, основанная в 1890 году была одной из крупнейших в стране и проработала до 1978 года. В 50-е годы прошлого века число ее воспитанников достигало 500 человек.

С 1863 по 1998 год через подобные школы-интернаты для представителей коренных народов Канады прошли более 150 тысяч детей, которых забирали из их собственных семей.

Воспитанникам интернатов часто запрещали говорить на родном языке и практиковать свои культурные обычаи. Часто в таких школах дети подвергались жестокому обращению и насилию.

Члены специальной комиссии, созданной в 2008 году, обнаружили, что многие дети, прошедшие через интернаты для коренных народов, так и не вернулись в свои родные общины.

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