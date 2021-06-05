Начиная с 1 сентября 2021 года все медицинские учреждения Украины полностью перейдут на электронные заключения о временной нетрудоспособности (больничные).

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

По его словам, до последнего дня лета будет работать переходная модель внедрения е-больничных. То есть с июня по август медучреждения будут формировать как медицинские заключения о временной нетрудоспособности, так и выдавать бумажные листки. Принимать решение о виде документа будет врач.

"Соответствующий приказ о "Некоторых вопросах формирования медицинских заключений о временной нетрудоспособности и проведения их проверки" уже подписан и прошел экспертизу Минюста. Конечно, введеные изменения не могут заработать сразу, для этого нужно время, обучение и разъяснение для медицинских работников и всех, кто причастен к этому процессу", - написал Ляшко.

В то же время министр заверил, что МОЗ готов оказывать поддержку и проводить дополнительные разъяснения, потому что Министерство делает шаги к тому, чтобы сделать получение больничного более удобным и прозрачным.

"Пациентам больше не придется бегать в больницу за бумажным листком нетрудоспособности, нести его на работу, чтобы зафиксировать факт временной нетрудоспособности, а работодатели уйдут от бумажной волокиты с Пенсионным фондом и Фондом социального страхования в процессе оформления своему работнику выплат за больничный", - объяснил министр.





Напомним, в феврале Верховная Рада Украины поддержала введение электронных больничных. После этого Кабинет министров призвал Минздрав ускорить внедрение е-реестра.

Также сообщалось, что с сентября текущего года властям запретят требовать у граждан бумажные документы.