Пентагон не позволил американским военным объектам вывешивать радужные флаги ЛГБТ+, продолжая политику установленную экс-президентом Дональдом Трампом, которая ограничивала типы флагов, которые позволено вывешивать на базах. В месяц гордости исключения сделано не будет.

Об этом сообщает Reuters.

Традиционно, уже более четырех десятков лет, в США и многих других государствах мира, июнь - месяц гордости ЛГБТ+ сообщества. В этом месяце проводят мероприятия, привлекающие общественность к проблемам и неравенству сообщества, проводят ЛГБТ-прайды.

В июле прошлого года экс-президент США Дональд Трамп установил политику, разрешающую размещать только определенные флаги на военных объектах. Такие ограничения рассматривались как способ для тогдашнего министра обороны Марка Эспера ввести фактический запрет на размещение флага Конфедерации без особого упоминания этого.

"В этом месяце не будет сделано исключения для флага ЛГБТ+... Это никоим образом не показывает отсутствие уважения или восхищения людей с ЛГБТК-сообщества, персоналом в форме и за формой, которая служит в Пентагоне и его отделах. Мы гордимся ими", - заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

В свой первый день пребывания в должности президент США Джо Байден подписал распоряжение, которое предписывает федеральным агентствам защищать ЛГБТК в соответствии со всеми федеральными законами, запрещающими дискриминацию по признаку пола. Байден также отменил запрет на открытую вербовку трансгендеров на службу в армии.

Напомним, Кабинет министров Украины внес Раду законопроект о наказании за дискриминацию ЛГБТ. После этого активисты пришли под Офис президента в поддержку законопроекта и с требованием расследовать нападения ультраправых на представителей меньшинств.

Также "Страна" сообщала, что западные посольства обеспокоились нападениями на активистов ЛГБТ+ в Украине.