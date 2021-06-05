В Лисичанске расследуют обстоятельства гибели в заброшенном доме 13-летней девочки из-за падения с разрушенной стены в заброшенном доме. Полицейские устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетней.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной Полиции.

"В настоящее время установлено, что 13-летняя девочка вместе со своим 16-летнем товарищем гуляли в заброшенном здании по ул. Глинки. Поднявшись на 2-3 этаж, девочка пыталась пройти по разрушенной стене, но не удержалась и упала. От полученных телесных повреждений ребенок погиб на месте", - говорится в сообщении.

Место падения девочки. Фото: Нацполиция

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай", руководство прокуратуры проводит следственные действия.

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