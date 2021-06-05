Жителей неподконтрольного Донбасса, которые хотят вакцинироваться от коронавируса на подконтрольной Украине территории, смогут проехать через пункты пропуска (КПВВ) без обязательной самоизоляции. Списки этих людей будут переданы на (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-центре пограничной службы Украины (ГПСУ).

Условием пропуска является предъявление приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором. Также списки граждан, приглашенных пройти вакцинацию, будут поступать и непосредственно в КПВВ.

Граждане Украины, которые подлежат самоизоляции во время следования на контролируемую территорию, обязаны установить и активировать мобильное приложение системы "Вдома". В случае невозможности установки мобильного приложения они подлежат обсервации. А иностранцам при пересечении линии разграничения, кроме этого, необходимо иметь и полис страхования.

Ранее в Украине стартовала запись на прививку против COVID-19 граждан Украины, проживающих на неподконтрольных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма. Вакцинацию жителей "ЛДНР" могут организовать на пунктах пропуска. Гражданам Украины разрешили выезжать с неподконтрольных территорий на авто без техпаспорта.

Фото: facebook.com/DPSUkraine

Как сообщала "Страна", в Украине за сутки вакцинировались больше 50 000 человек. Больше всего прививок сделали в Киеве.

Напомним, где на этих выходных откроются центры массовой вакцинации в Украине и как будут прививать.

При этом ученые выявили новые штаммы коронавируса в Индии, которые представляют угрозу и для вакцинированных.