В субботу, 5 июня, в пограничном пункте пропуска "Рава-Русская" со стороны Украины пограничники задержали автомобиль, на котором пытались вывезти лекарства из страны в Польшу. Их ориентировочная цена составляет более 10 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной таможенной службы.

По данным пограничников, на пункт пропуска заехало транспортное средство с иностранной номерной регистрацией под управлением 35-летнего гражданина Украины. Для прохождения таможенного контроля водитель выбрал полосу движения "зеленый коридор".

Однако во время осмотра среди личных вещей в багажном отделении авто, таможенники обнаружили 300 ампул лекарственных средств.

Ориентировочная стоимость 1 ампулы около 35-40 тысяч гривен. Со слов водителя, лекарства попросили перевезти через границу, и об их стоимости он не знал.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил предусмотренного ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Лекарства, ориентировочная стоимость которых более 10 млн гривен, изъяты. Дело направят в суд.

Фото: facebook.com/UkraineCustoms

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Также мы писали о том, что ехавших в Украину велосипедистов из Германии оштрафуют и передадут Польше. Они считали, что им не нужно оформляться официально в пунктах пропуска, поэтому решили проложить свой маршрут через границу так, чтобы он проходил вне пограничных пунктов.