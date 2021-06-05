Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" не собирается восстанавливать рейсы между Украиной и Польшей. Первый рейс должен был осуществиться 18 июня.

Об этом заявили в пресс-службе МАУ.

"МАУ внимательно анализирует рынок как прямых (point to point) пассажиров, следующих в / из Польши, так и трансферных пассажиров, следующих с пересадкой в Польше или Украине. В случае восстановления спроса, необходимого для сети МАУ, рейсы будут восстановлены", - говорится в сообщении.

Приостановка рейсов в Польшу связана с ситуацией, которая возникла в связи с необходимостью облета территории Беларуси и последующим перераспределением пассажиропотоков, фиксируемых авиакомпанией на данном направлении.

Для пассажиров с билетами на отмененные рейсы возможны следующие варианты действий:

изменение даты путешествия на рейсы МАУ без оплаты штрафа в соответствии с тарифом в оригинальном классе в течение периода действия билета, при условии снятия ограничений аэропортом;

обмен билета на промокод с дополнительным 25% бонусом на вебсайте МАУ;

возврат средств.

Напомним, 24 мая правительство Украины подтвердило заявление о полном прекращении авиасообщения с Беларусью.

Основной причиной такого решения стало задержание в аэропорту Минска основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевич, который был одним из главных координаторов протестных акций против Александра Лукашенко.

Ранее мы писали о том, что МАУ намерены возобновить регулярные авиарейсы в столицу Греции - Афины с 18 июня 2021 года.