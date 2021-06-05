Бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, генерала Сергея Кривоноса уволили из рядов ВСУ.

Об этом он сам сообщил у себя на странице в Facebook.

"Уволен из рядов Вооруженных Сил Украины... Уволен без рапорта. Служить государству хотел, но прислуживаться не буду и не умею. Поэтому и уволили. Говорят "нет должностей". Хотя их достаточно. Понимаю... команда из офиса Президента", - рассказал он.

По словам Кривоноса, его увольнение является началом "нового этапа борьбы с реалиями того беспорядка, который существует в армии и гсударстве".

"Сейчас меня уже ничего не сдерживает, с учетом того, что противники применяли нечестные и грязные приемы. На войне разрешены все приемы", - добавил он.

Отметим, что Сергей Кривонос считается близким к экс-президенту Петру Порошенко.

Напомним, Кривонос выступил с критикой заявления президента о всеобщей мобилизации и женщин и мужчин, в случае войны с Россией. Вскоре после этого его уволили. Первым заместителем СНБО его назначил экс-президент Украины Петр Порошенко в марте 2019 года.

Освобожденный от должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимиром Зеленским Сергей Кривонос рассказал об упаднических настроениях в украинских вооруженных силах.