"Без рапорта, по звонку". Близкого к Порошенко экс-заместителя секретаря СНБО Кривоноса уволили из ВСУ
Бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, генерала Сергея Кривоноса уволили из рядов ВСУ.
Об этом он сам сообщил у себя на странице в Facebook.
"Уволен из рядов Вооруженных Сил Украины... Уволен без рапорта. Служить государству хотел, но прислуживаться не буду и не умею. Поэтому и уволили. Говорят "нет должностей". Хотя их достаточно. Понимаю... команда из офиса Президента", - рассказал он.
По словам Кривоноса, его увольнение является началом "нового этапа борьбы с реалиями того беспорядка, который существует в армии и гсударстве".
"Сейчас меня уже ничего не сдерживает, с учетом того, что противники применяли нечестные и грязные приемы. На войне разрешены все приемы", - добавил он.
Отметим, что Сергей Кривонос считается близким к экс-президенту Петру Порошенко.
Напомним, Кривонос выступил с критикой заявления президента о всеобщей мобилизации и женщин и мужчин, в случае войны с Россией. Вскоре после этого его уволили. Первым заместителем СНБО его назначил экс-президент Украины Петр Порошенко в марте 2019 года.
Освобожденный от должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимиром Зеленским Сергей Кривонос рассказал об упаднических настроениях в украинских вооруженных силах.