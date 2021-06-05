Российский президент Владимир Путин заявил, что США "идут по пути Советского Союза".

Об этом он сказал на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

Высказываясь о США, Путин рассказал о "проблеме империй", которым "кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки, но количество проблем нарастает и наступает момент, когда с ними уже не справиться".

Как считает, глава России, США "уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза".

Напомним, вскоре Путин должен встретиться с президентом США Джо Байденом. Саммит состоится в Женеве 16 июня. Лидеры двух стран должны обсудить актуальные вопросы международной повестки дня, "включая борьбу с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов". Встречу Байдена с Путиным подтвердили и в Белом доме.

Ранее в Белом доме рассказали, чего ждут от встречи Байдена с Путиным. США не рассчитывают, что встреча поможет разрешить все проблемы и вызовы в отношениях двух стран.