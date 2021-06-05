В субботу, 5 июня, канцлер Австрии Себастьян Курц привился вакциной от коронавируса фирмы AstraZeneca.

Соответствующие кадры в Telegram опубликовало агентство "РИА Новости".

"Выступая накануне на ПМЭФ он выразил сожаление, что у "Спутника V" пока нет регистрации в ЕС", - рассказали журналисты.

В то же время Курц уточнил, что надеется на скорое одобрение российской вакцины от COVID-19 европейским регулятором.

Напомним, с 19 мая в Австрии заработали рестораны, гостиницы, театры, а также другие заведения сферы туризма, культуры и спорта. Но посетить их можно лишь при наличии одного из условий: получения отрицательного теста на коронавирус, вакцинирования или же выздоровления от коронавируса при наличии антител.

До этого "Страна" писала, что коалиционное правительство Австрии, в которое входят Австрийская народная партия и "Зеленые", договорилось закупить 1 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Применять ее на территории страны будут после регистрации Европейским агентством лекарственных средств (EMA).