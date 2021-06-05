Санкции, которые ввел Евросоюз в ответ на посадку самолета Ryanair в Минске, вступили в силу с 00:00 субботы, 5 июня.

Об этом пишет DW.

Санкционные ограничения предусматривают запрет самолетам компании "Белавиа" и других белорусских госкомпаний пересекать воздушное пространство всех 27 государств Евросоюза и приземляться в аэропортах ЕС. Кроме того, европейским национальным авиаперевозчикам запрещается летать в Беларусь.

В то же время уточняется, что запрет "не распространяется на случаи возникновения необходимости экстренной посадки или экстренного пролета" над территорией Европейского Союза.

Напомним, 23 мая белорусские власти вынудили сесть самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, в Минске. Судно экстренно приземлилось после сообщения о минировании, которое оказалось ложным. В результате в аэропорту были задержаны Роман Протасевич и его спутница, гражданка России София Сапега.

Участники саммита Евросоюза в Брюсселе 24 мая согласовали санкции, касающиеся белорусских авиалиний. Совет ЕС призвал европейские авиакомпании избегать перелетов над территорией Беларуси.