В субботу, 5 июня, в Ровенской области на трассе "Киев - Чоп" произошла авария, в результате которой погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Информация об аварии возле села Колоденка поступила к правоохранителям около 11:00 от медиков.

"Предварительно известно, что в результате столкновения двух транспортных средств Mitsubishi Outlander и Seat погибли два человека, еще двое травмированы", - рассказали в полиции.

На месте инцидента сейчас работает следственно-оперативная группа и патрульные. Движение на этом участке затруднено.

В Ровенской области произошла авария, погибли 2 человека. Фото: полиция

Напомним, в Ровно из-за масштабной аварии, в ходе которой столкнулись три автомобиля, пострадали пять человек. Так, инцидент произошел на улице Иванова с участием трех автомобилей: две из них марки Renault и еще одна марки Volkswagen.

Ранее в Ровенской области перевернулся автобус с 20 пассажирами. Водитель, пытаясь избежать столкновения, выехал на встречную полосу, а после - на обочину, где допустил опрокидывание транспорта. В больницу доставили четыре пассажира.