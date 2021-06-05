Российский президент Владимир Путин в субботу, 5 июня, открыл памятник императору Александру III в Гатчинском дворце под Санкт-Петербургом.

Об этом сообщает сайт Кремля.

Президенту памятник понравился.

"Скала! И человек-скала, и по делам своим. Супер! Очень красиво, поздравляю авторов", - заявил Путин

Он также высоко оценил российского императора.

"Сегодня мы точно можем сказать, что эпоха Александра III дает нам пример гармоничного сочетания масштабных промышленных государственных преобразований и верности национальным традициям и культуре, своим самобытным истокам", - сказал президент России.

Основой для скульптурного изображения Александра III стал образ императора, сидящего в тронном кресле, - работа Паоло Трубецкого 1899 года, изначально предложенная известным художником в качестве памятника императору на Знаменской площади (ныне - площадь Восстания).

Автора скульптуры выбрали на конкурсе, который провело Российское историческое общество весной 2019 года. Победила модель скульптора Владимира Бродарского - выпускника петербургской Академии художеств и ученика скульпторов Альберта Чаркина и Григория Ястребенецкого.

Памятник в Гатчине можно будет осмотреть свободно в часы работы музея.

Как известно, в 2017 году Владимир Путин уже открывал памятник Александру III в Крыму, на территории парка Ливадийского дворца. Тогда же он заявил, что политика этого царя "обеспечила рост влияния России, повышение ее авторитета в мире".

Напомним, недавно в Киеве установили памятник Габсбургу-Вышиваному, который враждовал с гетманом Скоропадским.