В субботу, 5 июня, грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС).

Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в Twitter.

Так, корабль доставил на станцию еду и оборудование. Состыковка была осуществлена в 12:08 по киевскому времени. Всего на борту находится 3,3 тонны продовольствия и оборудования для проведения научных экспериментов.

Уточним, что это уже 22-й полет грузового корабля SpaceX к МКС. Второй раз миссию осуществляет модифицированная версия Cargo Dragon, которая может доставлять на 20% больше груза. Первый запуск был осуществлен в декабре 2020 года.

Ранее "Страна" писала, как 27 июля 2019 года с помощью модуля Canadarm-2 выведенный на орбиту Земли грузовой космический корабль компании SpaceX "Cargo Dragon" успешно состыковался с Международной космической станцией.

Напомним, японский олигарх начал подготовку к космическому полету на МКС с Байконура.

В начале мая в NASA подписали договор об отправке первого космического туриста на МКС.