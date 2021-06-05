На Волге в России во время буксировки земснаряда затонул прогулочный теплоход "Барракуда", который пытался доставить к берегу другое судно, попавшее в аварийную ситуацию.

Об этом пишет издание "Самара онлайн" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Как сообщается, судно пошло ко дну в районе острова Поджабный в Самарском районе.

По информации МЧС, всего на борту находились четыре человека. В результате происшествия никто из них не пострадал. Причины крушения пока не названы.

Для обследования акватории Волги к месту ЧП были направлены специалисты ГКУ "ПСС Самарской области" и Центра Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС по области.

Напомним, в четверг, 11 марта, в Черном море затонул российский сухогруз Volgo Balt 179, на борту которого было 13 членов экипажа, все - украинцы. Десять человек удалось спасти, двое погибли, судьба еще одного пока неизвестна.

Также мы писали, что у берегов Турции затонул российский сухогруз, идет поиск 15 членов экипажа. Инцидент произошел у берегов провинции Бартын на севере страны. Само судно "Арвин" шло в Бургас.