Создателю Telegram-канала Nexta Роману Протасевичу, в случае его экстрадиции в так называемую "ЛНР", грозит расстрел за "преступления против человечности".

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник в "народной милиции "ЛНР", как передает Telegram-канал "ГлавМедиа".

"В случае экстрадиции в "ЛНР", Роману Протасевичу за "преступления против человечности" грозит расстрел "в Донбассе", - рассказал источник.

Также известно, что после разрешения Лукашенко представители "прокуратуры ЛНР" отправились в Минск, чтобы допросить задержанного оппозиционера.

Напомним, о том, в т.н. "ЛНР" завели против Протасевича уголовное дело в конце мая. После этого президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил представителей т.н. "ЛДНР" посетить Минск, чтобы задать ему интересующие их вопросы.

После этого Кулеба анонсировал реакцию Киева, если в Минск прибудут представители т.н. "ЛДНР". Он сказал, что в этом случае "Лукашенко будет больно".

В т.н. "ЛНР", где против задержанного в Минске создателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича завели уголовное дело за участие в боях на Донбассе, заявили, что он обеспечивал транзит граждан, желающих воевать в регионе на стороне Киева.

"Страна" подробно разбиралась, что бывший главред Nexta Роман Протасевич делал на Донбассе.