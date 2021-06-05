Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство о возможном декларировании недостоверной информации министром аграрной политики и продовольствия Романом Лещенко.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, как передают "Украинские новости".

Как сообщается, дело было открыто 17 мая по части 1 статьи 366-2 (декларировании недостоверной информации) Уголовного кодекса.

Уголовное производство было зарегистрировано на основании решения Высшего антикоррупционного суда от 12 мая.

Как говорится в решении суда, Лещенко в декларации за 2020 год внес недостоверные сведения относительно отдельного имущества, которые отличаются от достоверных на общую сумму 2,6 млн гривен.

Так, в декларации за 2019 год Лещенко указал стоимость квартиры - 2,8 млн гривен, но в декларации за 2020 год Лещенко указал, что стоимость данной квартиры составляет 234 759 гривен, то есть на 2,6 млн меньше.

Также в декларации за 2019 год Лещенко указал, что цена его автомобиля Toyota Land Cruiser 2013 года выпуска составляет 698 тысяч гривен, а в декларации за 2020 год он написал, что стоимость авто составляет 695 тысяч гривен, то есть на 3 тысячи гривен меньше.

Суд рассмотрел жалобу на бездеятельность НАБУ и обязал его открыть дело по данному факту, что и было сделано.

Как известно, министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко задекларировал доход в размере 1,225 млн гривен в 2020 году.

Напомним, ранее мы писали, что соратник Порошенко не задекларировал двухэтажный особняк в Испании.

Также сообщалось, что нардеп из "Голоса" задекларировала доход от грантов вдвое больший, чем зарплата в Раде.