В пятницу, 4 июня, в Одесской области задержали полицейских, которых подозревают в сутенерстве.

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

В ходе досудебного расследования по части 2 статьи 303 УК Украины (сутенерство - Ред.) был выявлен работник Одесского управления полиции.

Как оказалось, замешанным в преступлении оказался старший сержант 1991 года рождения, который находится на "амбулаторном лечении по месту жительства".

"Он уже подал рапорт на увольнение по собственному желанию с 14 июня", - рассказали наши источники.

Кроме этого, в деле также фигурирует охранник батальона УПО в Одесской области, который был уволен со службы в марте этого года.

Напомним, в Луцке правоохранители задержали работника одной из больниц города, который предлагал своим клиентам женщин для получения секс-услуг. Ранее мужчина уже был осужден за подобное преступление, однако суд в сентябре 2020 года назначил ему испытательный срок.

Также мы писали о том, как супружеская пара из Киева организовала банду для оказания секс-услуг.