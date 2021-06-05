Замглавы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), Владимир Павленко, которого ранили во время нападения 2 июня, заявил, что атака на него связана с его работой.

Об этом он сказал в комментарии "Украинским новостям".

"Связываю все это с работой", - сказал Павленко, отвечая на вопрос о возможных причинах нападения.

Он добавил, что существует несколько версий, которыми занимается следствие.

Также он рассказал, что сейчас чувствует себя более-менее нормально, однако вынужден продолжать работу с больничной койки.

Напомним, утром 2 июня у собственного дома было совершено нападение на Павленко. По информации правоохранительных органов, неустановленные лица совершили несколько выстрелов из огнестрельного оружия, в результате чего Павленко получил ранения средней степени тяжести.

Зимой "Страна" писала, что депутат Верховной Рады от фракции "Слуги народа" Сергей Швец заявил в полицию о том, что на него напали в Киеве и он был избит.

В Запорожье неизвестные избили депутата областного совета. Нападение произошло утром в понедельник, 1 марта.