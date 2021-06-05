В Сенате Франции могут рассмотреть вопрос о росте праворадикального движения в Украине и его угрозах.

Группа французских сенаторов после визита в Киев в конце мая этого года обратилась с официальным запросом к министру иностранных дел Франции с просьбой высказать позицию по поводу неонацистского движения в Украине, а именно деятельности таких организаций как вооруженное подразделение "Азов".

Сенаторы Натали Гуле, Жан-Пьер Мог и Жоэль Геррио из комиссии иностранных дел Сената требуют от главы французского МИДа выступить по украинскому вопросу в Сенате.

Сенаторов возмутило то, что в центре столицы Украины торгуют нацистскими символами и записывают в бойцы "Азова".

"Неонацистские партии развивают все более активную деятельность, в том числе в центре Киева, со стрельбищами, практиками сборки и разборки автоматов Калашникова и службами вербовки молодых людей в ополчения, которые явно заявляют о нацистской идеологии. Документы, удостоверяющие личность нацистских солдат, погибших во время войны, в том числе членов зондеркоманды, распространяются на Андреевском спуске. Эти действия сочетаются с обучением ополченцев, выступающих за превосходство белой расы, которые подстрекают к атакам по всей Европе от имени печально известного полка "Азов". Эти действия вызывают крайнюю тревогу, и хотелось бы знать, какова позиция министерства иностранных дел по этому вопросу и какие меры оно намеревается принять, чтобы избежать распространения этой смертоносной идеологии", - говорится в запросе, который передал "Стране" французский политолог Омар Арфуш, сопровождавший сенаторов во время их поездки в Киев.

"Сенаторы вернулись из Киева шокированными от того, что на Андреевском спуске открыто продают нацистские документы, учат стрелять, люди стоят в очереди к палатке "Азова". Они это все зафиксировали на видео и написали запрос министру иностранных дел. Во Франции есть такая практика: министры отчитываются раз в неделю в Сенате. Глава МИДа обязан теперь выработать ответ для отчета по запросу о ситуации в Украине. И это станет официальной позицией Франции", - говорит нам Арфуш.

Группа сенаторов Франции обратилась с запросом в МИД страны по росту праворадикалов в Украине. Фото: скриншот запроса

Эксперты полагают, что ответ французского МИДа может иметь значение как по позиции Франции по Украине, так и по отношению к ситуации с задержанным белорусским оппозиционером Романом Протасевичем, которого подозревают в том, что он воевал на Донбассе в "Азове" (сам он уверяет, что был там как журналист).

"Если глава МИДа на заседании Сената откажется признавать деятельность неонацистских группировок в Украине, авторы запроса будут ему оппонировать. Если сразу же выражает беспокойство по ситуации в Украине, то это может повлиять на всю политику в отношении Украины. Обычно Франция старается избегать таких щекотливых вопросов, в правительстве не хотят, чтобы кто-то их поднимал. А это крайне важно, учитывая близящиеся встречи Байдена с Макроном, а затем с Путиным, на которых также могут обсуждать ситуацию в Украине, конфликт на Донбассе. Еще один фактор, почему этот запрос актуален, - ситуация с Протасевичем. На Западе многие пытаются доказать, что он был в "Азове" как журналист. Это все равно, что бойцы ИГИЛ скажут, что они были в Сирии как журналисты. Это что означает - что его можно пускать жить в Европу? Поэтому дебаты на эту тему в Сенате Франции просто необходимы", - говорит Арфуш.