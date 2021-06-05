Президент России Владимир Путин заявил, что у него хорошие деловые отношения с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, добавив, что будет скучать по ней как по коллеге.

Об этом Путин заявил в ходе общения с главами международных информагентств в рамках ПМЭФ, передает "РИА Новости".

"Обязательно. Я не знаю, кто будет вместо нее. У нас действительно с Ангелой сложились деловые отношения, и я ее очень высоко ценю", - сказал Путин, отвечая на вопрос, будет ли он скучать по Меркель, когда она покинет пост.

По словам Путина, Меркель является опытным политиком, прямым и надежным человеком, последовательным и умеющим отстаивать свою позицию.

Он добавил, что ему хотелось бы, чтобы такая же стабильность и надежность присутствовали в деятельности будущего правительства ФРГ в отношениях с Россией.

Напомним, Меркель ранее заявила, что покинет политику после выборов в бундестаг ФРГ в сентябре.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в том, почему Меркель уходит из большой политики и кто идет ей на смену.

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