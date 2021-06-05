Через пять дней, 10 июня, люди смогут наблюдать за необычным астрономическим явлением - кольцевым солнечным затмением.

Об этом сообщает издание "Indian Express".

Кольцевое солнечное затмение случится после того, как Луна заблокирует солнечный свет и отбросит тень на Землю.

Затмение начнется в 13:26:07 по киевскому времени и продлится около полутора часов. Лучше всего его будет видно из некоторых частей Канады, Гренландии и России, однако частично его смогут увидеть и украинцы.

Напомним, в конце мая наблюдалась еще одна уникальная астрономическая аномалия - суперлуние и полное лунное затмение. "Страна" подробно писала о том, что известно о об этом явлении.

Также мы писали, что команда марсианского ровера Curiosity сделала открытие: облака, появляющиеся там раньше, находятся на большей высоте и состоят, судя по всему, из замороженного углекислого газа.

Кроме того, мы сообщали, что космонавт Международной космической станции Сергей Кудь-Сверчков показал, как с борта МКС выглядело линейное построение Юпитера и Сатурна, состоявшееся 21 декабря. По его словам, планеты "соединились" на небосводе впервые за 794 года.