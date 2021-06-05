Группировка боевиков, которая контролируется Ираном, совершила серию атак при помощи дронов на американские базы, которые расположены в Ираке.

Об этом сообщает The New York Times.

"По крайней мере трижды за последние два месяца эти боевики применяли небольшие, снаряженные взрывчаткой беспилотники, которые сбрасывали бомбы или врезались в цели во время ночных атак на базы в Ираке - в том числе на те, которые использовались ЦРУ и подразделениями сил специальных операций США", - рассказали источники в администрации США.

Также сообщается, что Иран, ослабленный жесткими экономическими санкциями, использует своих боевиков в Ираке для усиления давления на США ради того, чтобы договориться о смягчении санкционного давления и возвращения к "ядерной сделке".

Напомним, на фоне резкого обострения на Ближнем Востоке между Израилем и арабами накаляются отношения между США и Турцией, которая вместе с другими мусульманскими странами поддерживает Палестину.

Несмотря на нейтралитет Вашингтона в нынешнем ближневосточном конфликте и охлаждение отношений с Тель-Авивом, в Белом доме резко отреагировали на заявления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, осудив его за "антисемитские высказывания".