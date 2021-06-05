"Передышка" по электроэнергии (как мы уже писали, Кабмин не стал поднимать тарифы для населения с 1 июня) может закончиться уже со следующего месяца.

Напомним: на июнь Кабмин продлил действие прежних тарифов для населения - 1,68 гривен за киловатт, хотя обсуждались варианты роста цены - вплоть до 3 гривен за киловатт.

Как говорят эксперты, правительство в последний момент отодвинуло повышение тарифов, так как на тот момент не было понимания - до каких отметок увеличивать ценник.

Однако то, что это произойдет - неизбежно. Нужно откуда-то брать для выплаты долгов по высоким "зеленым тарифом", по поводу чего на украинское правительство активно давят западные структуры.

На данный момент в Минэнерго рассматривается несколько тарифных вариантов.

В том числе, и так называемый социальный - когда для потребителей небольших объемов электричества ценники даже могут снизить. Но за них заплатят "богатые" - те, кто потребляет больше 300-500 киловатт в месяц.

"Страна" разбиралась, как в Украине будут пересматривать тарифы на электроэнергию и сколько в итоге придется платить.

"Реальная цена - 2,6-4 гривны за киловатт"

Мы уже писали о эпопее с тарифами на электроэнергию. На первом этапе власти отменили льготный тариф для населения (90 копеек за первые 100 киловатт), и установили ценник на уровне 1,68 гривен уже с первого киловатта. Но сразу предупредили - это временно. Уж с 1 апреля должны были были повысить тарифы, по разным оценкам, от 2,2-2,3 гривен за киловатт до 3-3,5 гривен за киловатт.

Но дать отмашку по столь чувствительной для населения теме правительство в итоге так и не решилось. И отодинуло дату "Ч".

Хотя долго тянуть Кабмин вряд ли сможет. На отечественном рынке электроэнергии нарастает кризис.

Власти не могут платить по завышенным "зеленым" тарифам, уже есть прецеденты обращения в суды иностранных инвесторов, которые вложились в нашу возобновляемую энергетику.

У Зеленского ищут варианты снизить зеленый тариф. В частности, есть идеи ввести на него акцизный сбор. Но не факт, что это сработает, так как Украина подписалась на высокие тарифы до 2030 года. И под них на наш рынок завели большие инвестиции и украинские, и западные компании, которые вряд ли согласятся потерять в доходах. На Украину в этом вопросе уже давит ЕС, требуя обеспечить выполнение обязательств перед инвесторами. Но для этого придется повышать тарифы для населения. Кроме того, нынешние тарифы вгоняют в убытки "Энергоатом" (на него возложены обязанности ПСО по электроэнергии для населения).

Экс-замминистра энергетики Юрий Бойко утверждал, что тариф 1,68 гривен — занижен. Реальная стоимость электроэнергии для населения, по его расчетам, - 2,6-4 гривны в зависимости от региона. А действующий тариф (1,68 гривен за киловатт), по его словам, не покрывает стоимость доставки - в итоге государству приходится дотировать отрасль на 65-70 млрд в год.

Поэтому в том, что тарифы будут расти, в экспертном сообществе не сомневаются.

Как заявил недавно глава "Энергоатома" Петр Котин, тариф на электроэнергию вырастет на 15% в этом году и еще на столько же в следующем. По его словам, повышение тарифа планируется в рамках новой модели ПСО. То есть, отменять ПСО и запускать рыночные цены для населения власти, похоже, пока не намерены.

Видимо, опасаясь удара по рейтингу.

По словам Котина, окончательный вариант ПСО могут утвердить с июля, после чего цена электроэнергии "Энергоатома", которая сейчас составляет 15 копеек за киловатт (остальное в тарифе - передача), вырастет в 2-3 раза, то есть, до 30-45 копеек. С учетом тарифа на передачу (1,65 гривен за киловатт) можно подсчитать на какие ценники нацелился "Энергоатом" - 1,95-2,1 гривны за киловатт.

В Минэнерго заявили, что действительно разрабатывают новую модель ПСО, но пока не готовы ее представить, так как она "в работе".

"Минэнерго не выходило с предложениями и сформированным видением касательно формирования тарифов на электроэнергию. Новая модель ПСО находится на стадии разработки", — отметили в ведомстве.

Впрочем, в экспертной среде утверждают, что "варианты Минэнерго"- секрет Полишинеля - их уже все обсуждают. Интрига только в том, какую именно модель в итоге выберут.

Варианты по тарифам

В Минэнерго, по данным наших источников, на сегодняшний день обсуждается несколько вариантов по ценникам на электроэнергию для населения.

"Лихорадочно ищут возможность покрытия дефицита на рынке энергетики. Один из них, - это поднять тарифы на электроэнергию для населения, но при этом хотят одновременно решить проблему 40% социально незащищенных слоев населения, которые потребляет менее 100 киловатт в месяц", — говорит эксперт энергорынка Олег Попенко.

Первая модель, которую рассматривает Минэнерго — снизить тарифы для тех, кто потребляет менее 100 киловаттов в месяц (а это, прежде всего, пенсионеры и небогатые украинцы,) с нынешних 1,68 гривен до 1 гривны за киловатт. По данным аналитика Инстута стратегических исследований Юрия Корольчука, на самом деле по этому тарифу обсуждается несколько вариантов - от 90 копеек до 1,2 гривен за киловатт. То есть, фактически тариф предлагается вернуть на уровень отмененного ранее льготного (он составлял 90 копеек за киловатт). Но, если льготный тариф получали все граждане - за первые 100 киловатт, то платить по 1 гривне за киловатт смогут лишь те, кто в целом потребляет не больше 100 киловатт в месяц.

Если больше - то тарификация (с первого киловатта) будет идти уже по другой схеме.

Для тех, кто потребляет до 200 киловатт в месяц, тариф могут оставить на нынешнем уровне - 1,68 гривен за киловатт.

При уровне потребления от 200 до 500 киловатт ценник вырастет до 2,3 гривен.

Если потребление еще выше (от 500 киловатт) - до 3,5 гривен за киловатт.

По словам Юрия Корольчука, 200-400 киловатт в месяц - это как раз средний уровень потребления домохозяйств по Украине. То есть, под повышение тарифов попадет большинство семей.

Как говорят эксперты, среднее потребления в квартирах, где есть основная бытовая техника (стиральная, посудомоечная машина, холодильник, электрочайник), а также телевизор, компьютер и другая электроника, составляет не менее 300-350 киловатт в месяц. Если же есть еще и "излишества", скажем, теплый пол, геймерский компьютер или в доме установлена электроплита, активно используется кондиционер (на обогрев или охлаждение) несложно превысить планку и в 500 киловатт. То есть на самом деле аудитория потенциальных плательщиков по повышенным тарифам не такая маленькая, как кажется на первый взгляд.

Второй вариант, который обсуждается в Минэнерго, такой:

оставить действующий тариф в 1,68 гривен за киловатт для тех, кто потребляет до 300 киловатт (то есть, не снижать его для потребления менее 100 киловатт, как в первой варианте)

для тех, кто "сжигает" по 300-500 киловатт электричества в месяц установить тариф 3,5 гривен за киловатт.

те, кто расходует более 500 киловатт, будут платить по 4,3 гривны за киловатт.

Есть также третий вариант - оставить для всех одинаковый ценник, но повысить его с нынешних 1,68 гривен до 2,5 гривен за киловатт.

Это основные варианты. На самом деле, как считают эксперты, главная проблема - как свести баланс и при этом не сильно повышать ценник, а лучше его еще и снизить, для небогатых потребителей.

Кроме пиара для власти это еще и вопрос субсидий.

"То есть, ищут как заткнуть финансовые дыры на рынке и в то же время сохранить, а по возможности, и снизить тариф для социально незащищенных групп населения. Но платить за них по итогу должны будут те, кто потребляет больше", - говорит Олег Попенко.

Скажем, если сейчас среднестатистическая семья платит за 300 киловатт 504 гривны в месяц, то по первому варианту ПСО будет платить 690 гривен, а по второму — 1050 гривен, по третьему — 750 гривен.

Домохозяйства с потреблением от 500 киловатт (скажем, 550 киловатт) сейчас платят 924 гривны в месяц, по первому варианту ПСО будут платить 1925 гривен, а по второму — 2365 гривен, по третьему - 1375 гривен.

Пока непонятно, как будет решен вопрос с теми, кто отапливает дома электрокотлами.

"Льготный тариф для них планируют сохранить, но тоже установить градацию. Если сейчас на электроотопление дают 3 тысячи киловатт, то по новому ПСО предоставят 800 киловатт по тарифу 90 копеек-1 гривна, а дальше нужно будет платить больше - вплоть до 2,5 гривен за киловатт. Что, с одной стороны, логично, так как некоторые потребители сделали себе тарифы на электроотопление , но не поставили котлы, а пользуются дешевой электроэнергией, скажем, для бойлеров. С другой стороны, правило - чем меньше потребляешь, тем меньше платишь, противоречит рынку электроэнергии, который у нас якобы действует", - говорит Корольчук.

Когда будем платить по рыночным ценам

Но, какую бы модель ПСО в итоге не утвердили, она все равно - временная. Украина подписалась перед МВФ на рыночные цены для населения по всем коммунальным услугам, в том числе, электроэнергии. Так что отмена ПСО - только вопрос времени. Вопрос - какого времени.

"Думаю, ПСО будет работать до конца этого года, а в 2022 году его попытаются отменить", - говорит Корольчук.

Что в этом случае будет с ценами на электроэнергию для населения.

Конкретные тарифы будут зависеть от рыночной конъюнктуры, которая сложится на тот момент, и, как и в случае с газом, будут разными у разных поставщиков и для разных регионов.

"Если бы рыночные цены ввели прямо сейчас, они составили бы не меньше 2,5-3,5 гривен за киловатт для населения. С учетом подорожания передачи и RAB- тарифов, которые у нас планируется ввести, средний ценник затем довольно быстро дошел бы и до 4 гривен за киловатт и далее бы ежегодно повышался. То есть, по 4 гривны уже с первого киловатта платили бы все - и пенсионеры, и состоятельные граждане. Но в случае с рынком, можно было бы покупать дешевые объемы ночной электроэнергии (она может стоить и по 40 копеек за киловатт), а также могли бы экономить те, кто потребляет много. Так как рыночное правило - чем выше потребление, тем ниже платеж. Скажем, в Европе домохозяйства с годовым объемом потребления 3 тысячи киловатт и больше уже имеют право на скидки", - говорит Корольчук.

С другой стороны, такое увеличение тарифов может серьезно ударить по рейтингу властей. Поэтому, как считает источник "Страны" во фракции "Слуга народа", Банковая постарается оттянуть отмену льгот для населения до выборов.

"А до тех пор будут небольшие повышения, растянутые на несколько лет. Плюс через всякие схемы постараются немного заткнуть дыры в энергобалансе. Кардинальное же решение проблемы перенесут на 2024-2025 года", - прогнозирует источник.