Еврокомиссия открыла официальное расследование против американской компании Facebook из-за возможного нарушения антимонопольного законодательства при работе сервиса по продаже товаров - Facebook Marketplace.

Об этом заявила комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, передает DW.

ЕК подозревает, что, когда конкурирующие компании рекламируются в соцсети, корпорация может получать коммерчески ценные данные, в том числе о предпочтениях потребителей, и затем использовать их против соперников.

При этом сама компания отрицает все обвинения. "Мы продолжим в полном объеме сотрудничать со следствием, чтобы показать, что подозрения безосновательны", - заявили в концерне.

Как известно, Facebook Marketplace работает с 2016 года. С помощью него продают автомобили, велосипеды, мебель, одежду, смартфоны и другие товары. Использование площадки - бесплатное, финансируется она за счет рекламы. В компании говорят, что благодаря сервису увеличивают свою целевую аудиторию и расширяют список услуг для пользователей.

По итогам первого квартала 2021 года прибыль Facebook выросла до 9,5 млрд долларов, что почти в два раза выше показателя того же периода 2020 года. В частности, выручка от рекламы выросла на 46%, до $25,4 млрд. Выросло также число активных пользователей Facebook: в марте оно составило 2,85 млрд человек.

Всеми соцсетями и мессенджерами концерна, в который входят Instagram и WhatsApp, за месяц воспользовались 3,45 млрд человек. На рост доходов Facebook сказалось значительное увеличение объема рекламы в соцсети.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook заблокировал аккаунт Трампа на два года. Он назвал это оскорблением 75 млн американцев.

Также мы писали, что Facebook больше не считает фейками заявления о рукотворном происхождении коронавируса.