Власти США выделят Украине 700 000 долларов на программу "по борьбе с дезинформацией и враждебными нарративами через социальные сети и СМИ".

Об этом сообщает "Газета", которая ознакомилась с текстом гранта.

"Посольство США в Киеве объявляет конкурс заявок на гранты для неправительственных организаций для борьбы с дезинформацией и враждебными нарративами, которые распространяются через социальные сети и СМИ на Украине", - уточнили в посольстве.

Общий бюджет гранта составляет $700 000, и к его реализации могут быть привлечены только неправительственные организации из США, Украины, а также других стран.

Реализация такого проекта подразумевает координацию работы медиа и активистов, проведение тренингов для представителей государственных структур, а также ведение "информационно-разъяснительной работы" с украинской аудиторией.

Одна из целей программы - это ведение информационно-разъяснительной работы с целевыми украинскими аудиториями, чтобы уменьшить их уязвимость перед дезинформацией, ошибочной информацией и враждебными нарративами.

Напомним, ранее мы писали, что Госдеп США попросил у Конгресса 255 млн долларов на помощь Украине.

Также сообщалось, что Госдеп заявил о важности "реформы", которая отнимает у украинской власти право увольнять глав госкомпаний.