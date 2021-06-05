За прошедшие сутки в Украине вакцинировались от коронавируса 57 440 человек, что на 6 600 прививок больше, чем за сутки до этого.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, первой дозой вакцины были привиты 53 710 человек. А завершили процесс иммунизации 3 730 пациентов. Наибольшее количество прививок было сделано в Киеве - 8 285. Меньше всего их сделали в Кировоградской области - 163.

Также в Минздраве рассказали, что вакцинацию проводили 502 мобильные бригады.

Всего с начала прививочной кампании были привиты 1 177 373 украинца. Из них первую дозу получили - 1 177 371 человек, а две дозы - 145 792.

Напомним, сегодня общее количество зараженных коронавирусом в Украине с начала эпидемии увеличилось еще на 1 897 человек. Умерли за отчетные сутки 86 человек (с начала эпидемии 51 140 пациентов).

Также мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский уже получил вторую дозу прививки от коронавируса.

"Да, безусловно, президент получил вторую дозу вакцины. Как и положено по графику/протоколу. В амбулатории, которая находится на территории Офиса президента", - рассказал "Стране" Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента.