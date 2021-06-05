Украинцы из-за безденежья продолжают продавать свои органы за рубежом.

На этот раз крупный скандал на почве черной трансплантологии с участием наших соотечественников в качестве доноров разгорелся в Болгарии.

Там органы украинцев пересаживали богатым гражданам Японии, Израиля и Омана.

Отметим, что это не первый скандал с тем, как украинцы становятся донорами органов для зажиточных иностранцев.

"Страна" рассказывает как и почему это происходит.

Из $50 тысяч за почку донору платят $5-15 тысяч

Оказалось, что подпольная пересадка органов была поставлена на поток в больнице Лозенец, также известной как бывшая государственная больница, это одна из крупнейших лечебниц в Болгарии.

Как сообщил после расследования министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров, за последние два года там сделали полтора десятка операций по пересадке почки от живых доноров.

Во всех этих случаях в документах было указано, что донорами почек становились молодые люди из Украины и Молдовы, а получателями - граждане Израиля, Японии и Омана, которые проходили под вымышленными именами под видом их родственников (что формально делало операции законными), но, конечно, никакой родней им не приходились.

Подозрения о нарушении правил трансплантации в стране возникали уже давно. Однако впервые эта практика подтверждена правительством и может получить сильный международный резонанс.

Минздрав уже уволил директора больницы Любомира Спасова, руководившего медучреждением с 1998 года.

"Цена составляла 25 тысяч долларов за почку и выше, но это то, что платилось официально (а это как минимум еще столько же), другая часть шла мимо больничной кассы. То есть реципиенты платят от 50 тысяч долларов за почку. Сам донор получал лишь 5-15 тысяч долларов. Неясно, были ли в больнице выдуманы фальшивые имена получателей или это была масштабная схема - с фальшивыми паспортами на границе. Известны только имена доноров из Украины - Валентин, Артем, Руслан и другие. Некоторые из них были в Европе на заработках и решили еще так подзаработать", - рассказал "Стране" болгарский журналист Ивайло Йолчев.

Действительно, есть случаи, когда уехавшие в ЕС заробитчане идут в доноры, чтобы заработать "лишнюю копейку".

"Из-за пандемии с работой туго, многие мои знакомые ищут возможность, как еще заработать. И соглашаются продать почку или даже часть печени. Так можно заработать около 5 тысячи долларов, бывает, больше. Но и проблемы со здоровьем тоже заработать, это еще если жив останешься", - рассказала "Стране" львовянка Ольга Федив, которая за последние годы успела поработать уборщицей и сиделкой в нескольких странах Евросоюза.

Продал почку, устроил свадьбу и умер

Так, во Львовской области пару лет назад прогремел трагический случай, когда 20-летний парень продал почку за границей, чтобы устроить на родине шикарную свадьбу. Спустя месяц он умер.

Перед свадьбой парень рассказал родным, что якобы поехал за границу на заработки. Он действительно уехал и привез из поездки $15 тысяч.

Спустя месяц после торжества украинец умер. Тогда на теле мужчины нашли шрам на месте удаленного органа. Кому и где он продал почку, так и не выяснили.

По словам Йолчева, украинских доноров находили посредники, которые брали свой процент. Также они доставляли доноров для подпольной пересадки органов в больницы соседней Турции.

По словам экспертов, на рынке незаконной трансплантологии крутятся сотни миллионов долларов.

"Покупка–продажа в большинстве стран незаконна. Тем не менее подпольно пересадки ведутся, существуют даже теневые транснациональные преступные группировки, в состав которых входят высококвалифицированные доктора. В частности, немало клиник "черных" трансплантологов расположены как раз в Турции, а также в Китае и Египте", - рассказывает "Стране" эксперт по торговле людьми и черной трансплантологии Вадим Резниченко.

Почки от украинцев богатым иностранцам пересаживали также в Казахстане. Два года назад в городе Шымкент задержали главного врача городской больницы №1 Абылая Донбая, которого обвинили в проведении незаконных операций по трансплантации человеческих органов.

По данным следствия, с 2017 года в Казахстане действовала преступная группировка, которая в качестве доноров привлекала узбеков, киргизов и украинцев. Реципиентами выступали обеспеченные иностранцы, в основном из Израиля.

А в ноябре прошлого года в турецком Стамбуле арестовали больше десятка человек, среди них нескольких украинцев, которые намеревались продать свои органы, а это незаконно.