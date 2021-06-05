В канадской провинции Нью-Брунсвик обнаружена вспышка неизвестной болезни, которая имеет симптомы невралгии.

Об этом сообщает The New York Times.

Впервые заболевание выявили еще в 2015 году. С тех пор похожие симптомы были обнаружены у 48 жителей провинции. Шесть заболевших скончались. В то же время врачи не могут поставить диагноз, поскольку проявления болезни не имеют четкой связи друг с другом.

У заболевших наблюдаются бессонница, нарушение двигательной функции, галлюцинации, мышечные боли, быстро прогрессирующее слабоумие, депрессия, тревожность и нарушение зрения.

Проведенные анализы обнаружили у заболевших атрофию головного мозга и неврологическую дисфункцию. Возраст пациентов от 18 до 84 лет. Они проживают в основном в двух районах Нью-Брансуика.

"Это быстро прогрессирующее слабоумие и психиатрические проявления, когда сразу теряется все, что контролируется головным и спинным мозгом. Это ужасно", - сказал невролог Нил Кэшман.

Напомним, после недавней новости о том, что жертвами так называемых звуковых, или акустических атак, стали 130 американских дипломатов, были отмечены новые случаи такого воздействия.