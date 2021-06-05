В Киевской области на аэродроме в Бородянке прошли демонстрационные испытания беспилотного летательного аппарата Raybird-3.

Об этом сообщил портал "АрміяInform".

За проведением испытаний следили представители Киевской ассоциации военных атташе (КАВА).

Как сообщается, летательный аппарат Raybird-3 - это полноценная беспилотная авиационная система класса "малый тактический" для долговременных и ISTAR миссий.

Его преимущества:

Переносная система готова к развертыванию за считанные минуты.





Модульная летательная платформа облегчает замену различных функциональных частей.





Пакеты полезной нагрузки могут включать радиорелейные устройства и оборудование для электронной борьбы/противодействия.

На вооружении ВСУ Rаybird-3 пока не состоит, однако он проходит испытания для постоянного использования ВВС ВСУ.

Напомним, недавно в Ровно, на военном полигоне ВСУ, впервые провели успешные испытания имитатора низколетящей воздушной цели Flying Target-1, который поможет подготовить украинских военных к борьбе с вражескими самолетами и беспилотниками.

Также мы рассказывали, что киевский "Антонов" занялся разработкой аналога турецких ударных беспилотников "Байрактаров".