Под Киевом испытали новый тактический беспилотник. Видео
В Киевской области на аэродроме в Бородянке прошли демонстрационные испытания беспилотного летательного аппарата Raybird-3.
Об этом сообщил портал "АрміяInform".
За проведением испытаний следили представители Киевской ассоциации военных атташе (КАВА).
Как сообщается, летательный аппарат Raybird-3 - это полноценная беспилотная авиационная система класса "малый тактический" для долговременных и ISTAR миссий.
Его преимущества:
- Переносная система готова к развертыванию за считанные минуты.
- Модульная летательная платформа облегчает замену различных функциональных частей.
- Пакеты полезной нагрузки могут включать радиорелейные устройства и оборудование для электронной борьбы/противодействия.
На вооружении ВСУ Rаybird-3 пока не состоит, однако он проходит испытания для постоянного использования ВВС ВСУ.
Напомним, недавно в Ровно, на военном полигоне ВСУ, впервые провели успешные испытания имитатора низколетящей воздушной цели Flying Target-1, который поможет подготовить украинских военных к борьбе с вражескими самолетами и беспилотниками.
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