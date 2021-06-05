Северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые появился на публичном мероприятии с начала прошлого месяца.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи ЦТАК, как передает "Интерфакс".

"Генеральный секретарь кратко проинформировал и проанализировал выполнение основных политических задач в различных областях за первое полугодие. Он подчеркнул, что в настоящее время необходимо созвать пленум ЦК партии и подвести итоги выполнения государственных задач в первом полугодии, чтобы принять дополнительные меры по своевременному исправлению ситуации с нерешенными вопросами", - говорится в сообщении.

Ким Чен Ын принял решение провести в начале июня пленум ЦК партии.

Уточним, что в последний раз Ким Чен Ына видели на публике 6 мая.

Напомним, в прошлом году американские СМИ сообщали, что 36-летний лидер Северной Кореи мог умереть после тяжелой операции на сердце.

Однако заявления о смерти оказались фейковыми. Спустя три недели после исчезновения 11 апреля Ким Чен Ын появился на публике без признаков болезни. Он улыбался и был одет в свой традиционный костюм "под Мао".