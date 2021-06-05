По состоянию на утро субботы, 5 июня, общее количество зараженных коронавирусом в Украине с начала эпидемии увеличилось еще на 1 897 человек.

Напомним, что вчера, 4 июня в стране было выявлено 2 266 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки упало на 369 человек.

Умерли за отчетные сутки 86 человек (с начала эпидемии 51 140 пациент).

О новых жертвах Covid-19 сообщает пресс-служба Минздрава Украины в сети.

Выздоровели за последние сутки 8 330 человек (с начала эпидемии - 2 088 712 пациентов - Ред.).

Среди новых зараженных 91 ребенок и 65 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Запорожской области (138 человек), Днепропетровской области (128), Киевской области (160) и Харьковской области (116).

В Киеве выявили 497 новых случаев.

Ранее "Страна" сообщала, что вторая страна ЕС объявила о достижении коллективного иммунитета против Covid-19.

Также мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский уже получил вторую дозу прививки от коронавируса.

"Да, безусловно, президент получил вторую дозу вакцины. Как и положено по графику/протоколу. В амбулатории, которая находится на территории Офиса президента", - рассказал "Стране" Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента.