Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) прокомментировала запрет Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA) летать над Беларусью. В ассоциации считают директиву регулятора политизацией авиационной безопасности.

Комментарий опубликован 4 июня на сайте IATA.

2 июня EASA призвало государства - члены ЕС прекратить полеты в воздушном пространстве Белоруссии из-за инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair. Агентство указало, что выполнение полетов в воздушном пространстве Беларуси больше не разрешено - за исключением ситуаций, когда это необходимо для обеспечения безопасности пассажиров в непредвиденных ситуациях.

"Авиационная безопасность никогда не должна быть политизирована. IATA осудила действия правительства Белпруси и призвала к проведению независимого расследования. Запрет европейским самолетам использовать воздушное пространство Беларуси с помощью директивы по безопасности также является политизацией авиационной безопасности. Такое развитие событий вызывает разочарование. EASA должно отменить свой запрет и позволить авиакомпаниям управлять безопасностью, как они это делают каждый день - с помощью обычных оценок операционных рисков", - ответили на эти действия регулятора в ассоциации.

А генеральный директор IATA Вилли Уолш заявил, что "политика никогда не должна вмешиваться в безопасную эксплуатацию самолетов, а политики не должны использовать авиационную безопасность как прикрытие для достижения политических или дипломатических целей".

Как писала "Страна", ранее запрет ЕС о полетах над Беларусью раскритиковал генеральный директор венгерского лоукостера Wizz Air Йожеф Варади.

Мы также писали, что спустя неделю после инцидента 23 мая с посадкой в Минске рейса Ryanair борт Дублин - Краков той же авиакомпании экстренно посадили в Берлине из-за угрозы взрыва. И никого в Европе это не возмутило.