В пятницу, 4 июня, премьер-министр Дании Метте Фредериксен вновь не раскрыла деталей, касающихся шпионажа Агентства национальной безопасности США (АНБ) за европейскими политиками и высокопоставленными чиновниками при датском участии.

Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции, пишет "ТАСС".

В частности, Метте Фредериксен в своем разговоре ссылалась на конфиденциальность диалога.

"Мы ведем конфиденциальный диалог о работе спецслужб между собой и нашими коллегами по другую сторону границы в любой форме. Важно, независимо от того, идет ли речь о сотрудничестве стран Северной Европы, Европы или НАТО, чтобы у нас был тесный и хороший диалог, и мы делаем все возможное со всех сторон", - сообщила премьер-министр.

Ранее "Страна" сообщала, что власти Дании помогали США шпионить за политиками из Германии, Франции и других стран. Сообщается, что прослушка велась АНБ США с разведывательной станции под Копенгагеном. Датские спецслужбы предоставили американцам доступ к ней.

Также напомним, что в России умер ученый, которого подозревали в шпионаже в пользу НАТО. По версии следствия, он отправлял секретные данные в Фон-Кармановский институт гидродинамики, являющийся научно-исследовательским центром НАТО, с которым ЦНИИмаш реализовывал совместный проект.