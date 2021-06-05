Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о решении органа, которое на заседании 4 июня было принято в тайном режиме. Решение касается обеспечения безопасности на границе с Крымом.

Об этом Данилов рассказал на брифинге по итогам заседания СНБО.

"Сегодня было принято решение по поручению президента, которое было дано еще 28 апреля во время поездки в Херсонскую область, отработать дополнительно обеспечение безопасности на этой территории (на границе с Крымом - Ред.). Оно рассматривалось в тайном режиме", - сообщил Данилов.

Как ранее писала "Страна", на том же брифинге секретарь СНБО напомнил, что Германия и Франция отказались предоставить Украине и Грузии План действий по членству в НАТО в 2008 году. После этого последовали нападение на Грузию и российская аннексия Крыма.

Также мы перечисляли главные решения СНБО, принятые 4 июня: выселение из государственных дач в Конча-Заспе бывших высокопоставленных чиновников, санкции против воров в законе и другие.