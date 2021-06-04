Вслед за Аргентиной Сербия также дала старт производству российской вакцины против Covid-19 "Спутник V" на своей территории.

Об этом сообщает агентство "ТАСС" в пятницу, 4 июня.

В частности, президент России Владимир Путин и сербский лидер Александар Вучич дали старт производству российской вакцины "Спутник V" на территории Сербии. Церемония запуска производства прошла онлайн из белградского Института вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак".

"Большое спасибо ученым из России, мы являемся свидетелями большого шага для Сербии, помощь России и российского народа поможет Институту "Торлак" превратиться в международный региональный центр высококачественных вакцин. Человеколюбие, проявленное со стороны РФ в отношении Сербии, является свидетельством высочайшего качества политических отношений, которые связывают наши страны, наши братские народы. Уважаемый Владимир Владимирович, для меня большая честь и привилегия от имени Сербии запустить сегодня производство нашей российско-сербской вакцины вместе с вами. Мы начинаем производство 4 млн вакцин "Спутник V", - заявил президент Сербии Александар Вучич.

Помимо этого, он напомнил, что "Спутник V" сравнивали с автоматом Калашникова, и заверил, что Институт "Торлак" будет стремиться к надежности и качеству этого знаменитого российского оружия. "Сегодня из братской России поступают партии оружия против Covid-19", - отметил он.

Ранее "Страна" сообщала, что Еврокомиссар предложил организовать производство "Спутника V" в ЕС. По его словам, "Спутник V" является "хорошей вакциной". В то же время он заявил, что существуют определенные трудности с ее производством на территории ЕС.

Также напомним, что четыре страны Евросоюза - Италия, Испания, Франция и Германия готовы запустить у себя производство вакцины "Спутник V".