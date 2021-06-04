В пятницу, 4 июня, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в Украине не осталось ни одного вора в законе после введения против них санкций СНБО.

"Страна" выяснила, соответствует ли это утверждение действительности.

В своем заявлении Данилов не только сказал, что все 34 украинских вора в законе исчезли, но и привел статистику, согласно которой из 111 отечественных криминальных авторитетов в Украине остались лишь 42. Дескать, после введения санкций СНБО большинство воров в законе и криминальных авторитетов задержали по разным поводам. Остальных же якобы попросили на выход, то бишь депортировали либо запретили им въезд в Украину. А кое-кто уехал и сам.

На самом деле это, мягко говоря, не так.

По информации источников "Страны" в полиции, в Украине по-прежнему остаются несколько очень влиятельных воров в законе.

В их числе старейший и влиятельнейший украинский вор в законе 66–летний Сергей Лысенко (он же Лера Сумской).

Лера Сумской по-прежнему живет в Украине – то в Киеве, то в Сумах. По словам высокопоставленных источников "Страны" в МВД, по уровню влияния на криминальный мир Украины он занимает одно из первых мест. Именно Лере Сумскому полностью подчиняются как минимум около 80 процентов украинских мест лишения свободы – колоний и следственных изоляторов. И его слово там – закон. Он назначает в СИЗО и колониях своих смотрящих, и ему в общак перечисляют отчисления все тюрьмы. Кроме Харьковской области, в которой все тюрьмы и СИЗО "красные", то есть не подчиняются "воровской масти" - об этом уже писала "Страна".

Также в Украине по-прежнему остается вор в законе по кличке Шарик – 72 летний Валерий Шеремет.

Шеремет сейчас живет в городе Южном Одесской области. В СМИ ранее была информация, что он якобы отошел от дел и по большей части исполняет функции третейского судьи в криминальном мире, но это не так.

В 2019 году Шеремет был задержан по подозрению в создании преступной группировки, которая занималась угоном автомашин, вымогательствами, кражами в Херсонской, Николаевской областях и даже в Крыму. Впрочем, тогда вора в законе так и не осудили, так как следствие забуксовало из-за недостатка доказательств: подозреваемые всю вину брали на себя и отказывались давать показания на Шеремета.

Впрочем, даже если оставшихся в Украине воров в законе отправят в тюрьму либо депортируют, все равно лидеры украинского криминалитета не потеряют реального влияния на процессы в стране.

Воры в законе еще задолго до коронакризиса научились рулить своими кланами дистанционно. Стоит упомянуть известных воров в законе Миндию Горадзе по кличке Миндия Хромой и покойного вора Надира Салифова по кличке Лоту Гули. Оба вора, подолгу находясь в тюрьмах, дистанционно и успешно управляли своими криминальными кланами на всей территории бывшего СНГ.

И тюрьма не мешала им даже организовывать убийства конкурентов за тысячи километров от места, где содержались авторитеты.

К слову, криминальной ситуацией в Одессе по-прежнему управляет вор в законе Антимос Кухилава по кличке Антик, или Дед. Хотя вор в законе постоянно живет в Турции, в Одессе обитает его сын Нарек Кухилава, которого отец назначил смотрящим за криминальным бизнесом.