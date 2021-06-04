В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в телефонном мошенничестве, которые обокрали на 400 тысяч рублей (около 150 тысяч гривен по курсу) 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина.

Об этом со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк пишет ТАСС.

"Полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве в отношении ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина", - заявила Волк.

По ее словам, в ходе обысков у задержанных изъяли средства связи, банковские карты, деньги. В свою очередь, сотрудники МВД России не исключают, что, помимо Василия Пронина, от действий аферистов пострадали и другие граждане, в том числе пожилого возраста. В данный момент эта информация проверяется.

"Надзорное ведомство контролирует расследование уголовного дела", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Отметим, что 2 июня преступники обокрали на 400 тысяч рублей (около 150 тысяч гривен по курсу) 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, который сидел рядом с президентом России Владимиром Путиным на параде Победы.

В своем материале мы сообщали, что Пронин во время последнего парада Победы 9 мая сидел по левую руку от Путина. Глава государства тогда помог ветерану поправить куртку.

Ранее "Страна" сообщала, что под Киевом задержали мошенницу, которая выманила у пенсионерки $3,5 тысячи. Задержать виновницу инцидента удалось благодаря таксисту, который подвозил ее к месту преступления.

Также напомним, что в Киеве мошенник выманил по телефону у доверчивых пенсионеров более 300 тысяч гривен. Он обманывал пожилых людей по схеме "ваш родственник в больнице".