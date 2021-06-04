Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала об ожиданиях администрации США от встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена, которая состоится 16 июня в Женеве.

Ожиданиями Псаки поделилась во время регулярного брифинга.

По словам пресс-секретаря Белого дома, США не рассчитывают, что встреча поможет разрешить все проблемы и вызовы в отношениях двух стран.

"Мы по-прежнему ожидаем трудных дискуссий в будущем", - сказала она.

"Он (президент США Джо Байден - Ред.) никогда не хочет действовать нерешительно в сферах, где он обеспокоен, в сферах, где, как он чувствует, действия российского правительства или российского руководства вредят интересам США. И он, конечно, не намерен действовать нерешительно на этой встрече - публично или c глазу на глаз", - сказала она на брифинге.

"Но в конечном счете, наша задача, наш приоритет - двигаться в направлении более стабильных и предсказуемых отношений с Россией", - продолжила она.

Она напомнила, что по мнению Вашингтона, у США и Российской Федерации есть области, где можно сотрудничать. Потому американская сторона рассматривает встречу как возможность обсудить сферы, где у стран есть совместные интересы, и "темы, где у нас присутствует озабоченность", добавила Псаки.

В качестве примера Псаки указала на продление договора СНВ-III и на переговоры вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Псаки сообщила, что даже при наличии конфронтационных компонентов в отношениях сторон и разногласий между лидерами стран диалог все равно необходим.

Ранее "Псаки охарактеризовала встречу в Женеве как жизненно важную для обеспечения американских интересов. "Это возможность поднять беспокоящие нас вопросы и, опять же, двигаться в сторону более стабильных и предсказуемых отношений с правительством России", - заявила она.

Между тем в России тоже не ждут каких-то особых прорывов от встречи Путина и Байдена в Швейцарии.