В Аргентине, где президент заболел Covid-19 после вакцинации "Спутником V", началось производство этого препарата.

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление президента фармацевтической компании Richmond ("Ричмонд") Марсело Рубена Фигейраса.

В частности, российский препарат будет выпускаться в Аргентине под названием "Спутник VIDA". По оценкам, на начальном этапе будет произведено по одному миллиону каждой из доз вакцины.

Церемония запуска прошла в формате видеоконференции. Президент России Владимир Путин и лидер Аргентины Альберто Фернандес наблюдали за стартом производства во время встречи с представителями международного инвестиционного сообщества и иностранных компаний-производителей "Спутника V" в рамках Петербургского международного экономического форума.

Отметим, что Аргентина стала первой из латиноамериканских стран, зарегистрировавших "Спутник V" на своей территории. Это было сделано в рамках ускоренной процедуры. Вакцинация российским препаратом в республике началась 29 декабря 2020 года.

Ранее "Страна" сообщала, что Венгрия обсуждает с Россией возможность производства "Спутника V" на своем заводе. Венгрия была единственной страной Европейского союза, которая прививала людей китайской вакциной Sinopharm и российским "Спутником V", хотя ни одна из этих вакцин не получила одобрения европейского лекарственного регулятора EMA для экстренного применения на территории ЕС.

Также напомним, что Беларусь планирует открыть на границе пункты вакцинации "Спутником V" для украинцев. Александр Лукашенко обсудил этот план на встрече с президентом России Владимиром Путиным.