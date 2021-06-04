Неизвестные напали на заместителя председателя Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Владимира Павленко. Нападение было совершено утром 2 июня у дома Павленко.

Об этом сообщается в Фейсбуке АРМА.

"По информации правоохранительных органов, неустановленные лица совершили несколько выстрелов из огнестрельного оружия, в результате чего Павленко получил ранения средней степени тяжести. Сейчас чиновник находится в больнице, его состояние стабильное, угрозы жизни нет", - говорится в записи.

В АРМА заявили, что ожидают максимально быструю и действенную реакцию правоохранительных органов по установлению, задержанию и наказанию злоумышленников. Также коллектив Агентства пожелал раненому скорейшего выздоровления и возвращения к работе.

Зимой "Страна" писала, что депутат Верховной Рады от фракции "Слуги народа" Сергей Швец заявил в полицию о том, что на него напали в Киеве и он был избит.

Мы также сообщали, что в марте в Запорожье избили депутата облсовета.