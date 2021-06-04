Турция обнаружила новое месторождение газа в Черном море. Запасы голубого топлива в нем оценивают в 135 миллиардов кубометров.

Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на открытии порта Филиос на черноморском побережье. Его речь транслировалась в Ютубе.

"Наше буровое судно Fatih обнаружило на новом месторождении Сакарья в скважине "Амасра-1" скопление газа объемом более 135 миллиардов кубометров", - сказал глава государства, добавив, что общие запасы газа на шельфе, где нашли месторождение, составляют около 500 миллиардов кубометров.

Первая добыча на месторождении Сакарья запланирована на 2023 год. В связи с его разработкой около 155 километров трубопровода будут проложены от дна моря до берега Филиос в Зонгулдаке, портовом городе на Черном море. Компания Turkish Petroleum инвестирует 780 миллионов турецких лир (около 90 миллионов долларов) в добычу и транспортировку нефти на этом месторождении. Однако общий объем инвестиций в газовое месторождение Сакарья не объявляется.

По трубопроводу добываемый под водой природный газ будет поступать на газоперерабатывающий завод, который построят в промышленной зоне Филион. После переработки газ пойдет в газораспределительную систему Турции.

Как писала "Страна", в октябре прошлого года судно Fatih обнаружило 405 миллиардов кубических метров газа в скважине "Tuna-1" на том же месторождении Сакарья.

Также мы сообщали, что в начале 2020 года Россия, Сербия, Болгария и Турция запустили газопровод "Турецкий поток".