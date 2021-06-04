Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, почему молодым женщинам стоит воздержаться от алкоголя.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Инстаграме.

По его словам, употребление алкоголя может сказаться на женском организме следующим образом:

Обезвоживание кожи, что вызывает морщины

Усугубление целлюлита

Отечность и краснота кожи из-за расширения сосудов

Утренние головные боли и снижение работоспособности

Повышение риска рака

Нарушение сна

Повышенный риск случайных травм

Помутнение сознания = необдуманные решения = раскаяние утром

Устойчивый набор веса

При этом, как пишет Комаровский, при употреблении спиртных напитков женский организм может набрать 1522 лишних калорий в день или до 12 кг в год.

"Иными словами, чем меньше - тем лучше", - подытожил врач.

Напомним, ранее доктор Комаровский посоветовал ограничивать болеющих детей в еде, что привело к жарким спорам в соцсетях.

Также мы писали, что доктор Евгений Комаровский рассказал, что делать при ухудшении состояния в начале лечения антибиотиками.

