Лишний вес и морщины. Доктор Комаровский рассказал, чем грозит употребление алкоголя молодым женщинам
Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, почему молодым женщинам стоит воздержаться от алкоголя.
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Инстаграме.
По его словам, употребление алкоголя может сказаться на женском организме следующим образом:
- Обезвоживание кожи, что вызывает морщины
- Усугубление целлюлита
- Отечность и краснота кожи из-за расширения сосудов
- Утренние головные боли и снижение работоспособности
- Повышение риска рака
- Нарушение сна
- Повышенный риск случайных травм
- Помутнение сознания = необдуманные решения = раскаяние утром
- Устойчивый набор веса
При этом, как пишет Комаровский, при употреблении спиртных напитков женский организм может набрать 1522 лишних калорий в день или до 12 кг в год.
"Иными словами, чем меньше - тем лучше", - подытожил врач.
Напомним, ранее доктор Комаровский посоветовал ограничивать болеющих детей в еде, что привело к жарким спорам в соцсетях.
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