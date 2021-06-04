Комаровский рассказал о вреде алкоголя для молодых женщин. Фото: pixnio.com

Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, почему молодым женщинам стоит воздержаться от алкоголя. 

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Инстаграме.

По его словам, употребление алкоголя может сказаться на женском организме следующим образом: 

  • Обезвоживание кожи, что вызывает морщины
  • Усугубление целлюлита
  • Отечность и краснота кожи из-за расширения сосудов 
  • Утренние головные боли и снижение работоспособности
  • Повышение риска рака 
  • Нарушение сна
  • Повышенный риск случайных травм
  • Помутнение сознания = необдуманные решения = раскаяние утром
  • Устойчивый набор веса

При этом, как пишет Комаровский, при употреблении спиртных напитков женский организм может набрать 1522 лишних калорий в день или до 12 кг в год. 

"Иными словами, чем меньше - тем лучше", - подытожил врач. 

Пост Комаровского в Инстаграме

Пост Комаровского в Инстаграме

Напомним, ранее доктор Комаровский посоветовал ограничивать болеющих детей в еде, что привело к жарким спорам в соцсетях

Также мы писали, что доктор Евгений Комаровский рассказал, что делать при ухудшении состояния в начале лечения антибиотиками.

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