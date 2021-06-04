В пятницу, 4 июня, состоялся телефонный разговор генерального директора российской госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина с администратором NASA Биллом Нельсоном. Последний предложил продолжить эксплуатацию Международной космической станции до 2030 года, из участия в которой Россия намеревалась выйти раньше.

Об этом сообщается на сайте "Роскосмоса".

Нельсон положительно оценил двустороннее взаимодействие в космосе, которое началось со стыковки в рамках программы "Союз - Аполлон" в 1975 году, а также заявил о намерении продлить эксплуатацию МКС при обеспечении необходимого государственного финансирования до 2030 года. Рогозин поддержал главу NASA и добавил, что РФ полностью выполняет обязательства по поддержанию эксплуатации МКС. Также он рассказал о планах по развитию российского сегмента станции.

При этом глава "Роскосмоса" упомянул, что действия американской стороны существенно затрудняют сотрудничество. Речь в первую очередь идет о санкциях, введенных американской администрацией в отношении предприятий российской космической промышленности, и отсутствии в "Роскосмосе" официальной информации от американских партнеров о планах по управлению и дальнейшему использованию МКС.

В итоге собеседники договорились об активизации переговоров по всем направлениям, в том числе в формате личных встреч. До конца июня 2021 года запланированы российско-американские переговоры на экспертном уровне, включая конференцию GLEX 2021. Глава "Роскосмоса" также пригласил Нельсона приехать в Россию. Приглашение было принято.

Между тем осенью Россия заявляла, что хочет отказаться от участия в МКС и построить свою орбитальную станцию.

В апреле в РФ озвучили конкретные сроки, когда это будет сделано: 2025 год.