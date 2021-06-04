Президент России Владимир Путин заявил, что не ожидает "прорыва" от встречи с американским президентом Джо Байденом, которая должна состояться в Швейцарской Женеве 16 июня.

Об этом он сообщил в интервью российскому "Первому каналу", пишет "РИА Новости".

"Я рассчитываю на позитивный результат, надеюсь, что будут созданы условия для того, чтобы сделать последующие шаги для нормализации российско-американских отношений и решения тех вопросов, перед которыми стоят наши страны - но и не только наши, а все международное сообщество", - рассказал Путин в своем интервью.

Помимо этого, он отметил, что не ожидает ничего "прорывного" в отношениях между Россией и США.

"Я не ожидаю ничего прорывного в российско-американских отношениях, ничего такого, что могло бы всех нас поразить своими результатами, но то, что мы встретимся, то, что мы поговорим о возможностях восстановления двусторонних отношений, поговорим о вопросах, которые представляют для нас взаимный интерес - а таких вопросов, кстати говоря, немало - это уже само по себе неплохо", - добавил президент РФ.

Напомним, что Кремль и Белый дом официально подтвердили встречу Путина и Байдена в Женеве, она должна состояться 16 июня.

"Страна" сообщала, что Байден хочет обсудить с Путиным в Женеве кибератаку на мясокомбинаты. Помимо этого, президенты обсудят и вопрос Украины.