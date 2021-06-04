Двое граждан ФРГ, которые незаконно пересекли государственную границу Украины, будут переданы Польше в рамках реадмиссии.

Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала "Украина 24".

"Они считали, что им не нужно оформляться официально в пунктах пропуска, поэтому решили проложить свой маршрут так, чтобы он проходил через зеленый участок границы. Они не являются злостными нарушителями границы, поскольку все документы у них также в наличии. Они объяснили, почему так произошло. Однако в соответствии с нашим законодательством они привлечены к административной ответственности за незаконное пересечение границы - это статья 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф. Сейчас немцы ожидают возвращения в Польшу, поскольку это произошло именно на этом участке границы, и передача их польской стороне состоится в рамках реадмиссии", - рассказал Демченко.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские пограничники задержали во Львовской области двух немцев, которые незаконно пересекли на велосипедах границу. Они думали, что Украина является страной Евросоюза, поэтому въезжать из Польши можно и не через пункты пропуска.

Также мы писали, что настойчивый поляк трижды пытался пробраться через границу на сбор клубники в Украину.