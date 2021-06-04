Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что из-за нехватки вакцины от коронавируса для программы COVAX в июне-июле она может застопориться.

Об этом сообщает France24.

Программа COVAX была создана для обеспечения справедливого распределения вакцин, особенно в странах с низким уровнем дохода, и в ее рамках уже доставлено более 80 миллионов доз в 129 регионов.

"Но это примерно на 200 миллионов доз меньше, чем мы хотим", - заявил журналистам в Женеве канадский врач и эпидемиолог, Брюс Эйлвард, курирующий в ВОЗ COVAX.

Хотя богатые страны пообещали предоставить для проекта около 150 миллионов доз помимо тех, которые COVAX получает на пожертвованные средства, это не решит проблему.

"Мы готовимся к худшему, если не получим дозы. У нас недостаточно вакцин и в связи с этим рано говорить о выходе мира из коронакризиса", - добавил Эйлвард.

По его словам, если власти собираются в этом году вакцинировать не менее 30-40 процентов населения мира, то для этого нужно сделать прививки еще 250 миллионам человек с настоящего момента до конца сентября. Однако дефицит доз этому помешает.

COVAX - это международная программа, цель которой - закупить вакцины в количестве, достаточном для иммунизации 30 процентов населения в 92 беднейших странах. Препараты покупаются за счет доноров. Программа не раз страдала из-за неравенства в глобальном распределении вакцин и из-за задержек в доставке.

На сегодняшний день 97 процентов распределяемых по программе вакцин - это препараты AstraZeneca, остальное - вакцины Pfizer-BioNTech.

Институт сыворотки Индии, производящий аналог AstraZeneca, должен был стать основой цепочки поставок COVAX. Но он ограничил экспорт вакцин, чтобы перенаправить их на внутренние нужды Индии. В среду там заявили, что надеются возобновить поставки для COVAX в течение следующих нескольких месяцев.

Согласно подсчетам СМИ, к 3 июня в мире ввели два миллиарда доз вакцин. Из них 37 процентов пришлось на страны с высоким уровнем доходов, население которых составляет всего 16 процентов от общемирового. Всего 0,3 процента доз были введены в 29 странах с самым низким уровнем дохода, где проживает девять процентов населения мира.

Как писала "Страна", 3 июня Украина получила 705 тысяч доз AstraZeneca по программе COVAX.

Мы также сообщали, что США готовы распределить около 80 миллионов доз вакцин от коронавируса среди разных стран мира до конца июня.